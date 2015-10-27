ضبط 41 عاطل بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى القليوبية والإسماعيلية

شنت مديريات أمن القليوبية والإسماعيلية حملات مكبرة على عدد من البؤر الاجرامية وضبط 41 عاطل بحوزتهم اسلحة نارية ومخدرات واقراص مخدرة.

ففى القليوبية شنت مديرية الامن ،فجر اليوم ، حملة امنية مكبرة على عدد من البؤر الاجرامية وضبط 34 عاطل بحوزتهم اسلحة نارية ومخدرات واقراص مخدرة.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير امن القلبوبية تلقى اخطارا من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالواقغة وتبين ضبط 34عاطل بحوزتهم 3كيلو بانجو ، كيلو و300جرام حشيش، و400قرص مخدر ،وعدد من المطلوبين فى قضايا.

تحررالمحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

وفي الاسماعيلية،ألقت الأجهزة الأمنية بالإشتراك مع مباحث القصاصين القبض على عاطلين فى واقعتين منفصلتين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وألقت وحدة مباحث القصاصين بالإسماعيلية ، القبض على المدعو (ع. ع. ع) 29 سنة عاطل مقيم السويدات دائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4364لسنة2011 جنايات مركز التل الكبير والمقضى فيها بالسجن سنـ5ـوات بتهمة " عاهة مستديمة " بحوزته 22 تذكرة من جوهر الهيروين المخدر تزن حوالى " 30 جرام " ومبلغ مالى قدره 70 جنيه وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

كما تمكنت من القبض على المدعو م. ع.ع 20 سنة عاطل مقيم السويدات - دائرة مركز القصاصين حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزته 13 لفافة بداخلهم جوهر الهيروين المخدر تزن حوالى " 15 جرام " وتليفون محمول ، ومبلغ مالى 50 جنيه وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهما المحاضر اللازمة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية ، بالاشتراك مع ضباط ادارة البحث الجنائى والاقسام والمراكز من القبض على 5 عاطلين بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو والاقراص المخدرة بقصد الإتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية ، اخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام ضباط الادارة بالاشتراك مع ضباط المراكز والاقسام بالقبض على كلا من المتهم م .م.ع.ا 35 سنة عاطل مقيم الأبطال - دائرة مركز القصاصين وبحوزته 70 قرص مخدر وتليفون محمول ، ومبلغ مالى 340 جنيه.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون لتسهيل الاتصال بعملائه ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والمتهم ا. م 51 عاطل مقيم دار المقابر - دائرة قسم القنطرة شرق بحوزته 7 لفافات متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن حوالى " 750 جرام " وتليفون محمول ومبلغ مالى قدره 350 جنيه وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون لتسهيل الاتصال بعملائه ، وتحرر عن ذلك المحضراللازم.

والمتهم ا. م.م 30 سنة عاطل مقيم حى السلام بحوزته عدد 7 قطع من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 70 جرام وتليفون محمول ومبلغ مالى قدره 110 جنيه وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون لتسهيل الاتصال بعملائه وتحرر عن ذلك المحضراللازم ،والمتهم ا. ح. ي 21سنة عاطل مقيم حى السلام – دائرة قسم ثان وبحوزته عدد 11 قطعة من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 110جرام وتليفون محمول ومبلغ مالى قدره 85 جنيه وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون لتسهيل الاتصال بعملائه تحرر عن ذلك المحضر اللازم.

كما تم ضبط المتهم س. ص. سن 51 عاطل مقيم وادى الملاك ــ دائرة التل الكبير وبحوزته قطعة من جوهر الأفيون المخدر تزن حوالى " 30 جرام " وتليفون محمول ، ومبلغ مالى 150 جنيه وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون لتسهيل الاتصال بعملائه.

>تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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