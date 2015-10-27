عبور 203 شاحنات بضائع مصرية بين مصر و ليبيا عبر منفذ السلوم

أنهت سلطات منفذ السلوم البري إجراءات سفر ووصول 203 شاحنات بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البري، رصدت إنهاء إجراءات سفر 94 شاحنة محملة بالبضائع المصرية، وعودة 113 شاحنة مصرية، من الجانب الليبي، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل في الأراضي الليبية، حفاظا على سلامة وحياة سائقي الشاحنات ومساعديهم المصريين .

وقال مدير أمن مطروح، أنه تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضي الليبية، واستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ.

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