تكثيف أمنى أمام مجمع مدارس العمرانية استعدادا لفتح اللجان‎

شهدت دائرة العمرانية بالجيزة تكثيفا أمنيا أمام مجمع مدارس العمرانية اليوم الثلاثاء من جانب قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين لجان الاقتراع لانتخابات مجلس النواب 2015.

ويتنافس فى جولة الإعادة بدائرة العمرانية على المقعد الفردى محمد فؤاد مرشح حزب الوفد، وإيهاب منصور مرشح حزب المصرى الديمقراطى، واللواء أحمد عبد الباسط، وأسماء عبد الحكيم.

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