بالفيديو.. زاهى حواس داعيا الأمريكيين لزيارة مصر:"البلاد آمنة والحكومة مستقرة"

قال العالم الأثرى الكبير زاهى حواس لـ" فيديو 7 " قناة اليوم السابع المصورة، إنه نظم العديد من المحاضرات بولاية لوس أنجلوس وهيوستون ودالاس وشيكاجو، وذلك فى إطار الحملة الترويجية للسياحة المصرية التى تتم بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة الخارجية.

وأشار حواس إلى أن الهدف الأساسى من تلك المحاضرات هو التأكيد على أن مصر آمنة، مشيرا إلى حديثه عن حالة الاستقرار التى تتمتع بها مصر فى هذا الوقت، حيث لديها حكومة مستقرة ورئيس منتخب.

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