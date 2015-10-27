أخبار عاجلة

«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. زاهى حواس داعيا الأمريكيين لزيارة مصر:"البلاد آمنة والحكومة مستقرة"

Google+ Print
بالفيديو.. زاهى حواس داعيا الأمريكيين لزيارة مصر:"البلاد آمنة والحكومة مستقرة" بالفيديو.. زاهى حواس داعيا الأمريكيين لزيارة مصر:"البلاد آمنة والحكومة مستقرة"
قال العالم الأثرى الكبير زاهى حواس لـ" 7 " قناة اليوم السابع المصورة، إنه نظم العديد من المحاضرات بولاية لوس أنجلوس وهيوستون ودالاس وشيكاجو، وذلك فى إطار الحملة الترويجية للسياحة المصرية التى تتم بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة الخارجية.

وأشار حواس إلى أن الهدف الأساسى من تلك المحاضرات هو التأكيد على أن آمنة، مشيرا إلى حديثه عن حالة الاستقرار التى تتمتع بها مصر فى هذا الوقت، حيث لديها حكومة مستقرة ورئيس منتخب.


>- بالفيديو والصور.. زاهى حواس يدعو الأمريكان من نيويورك إلى زيارة مصر.. ويؤكد لفوكس نيوز: تأمين السياح والآثار على أعلى مستوى.. المتحف المصرى يحتاج 700 مليون دولار للترميم..وآثار العراق تباع لشراء أسلحة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس