فتح اللجان أمام الناخبين للتصويت فى جولة الإعادة بانتخابات البرلمان

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها، فى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال الناخبين للتصويت فى جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب بمحافظات (الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح) .

ويصوت فى الانتخابات 27 مليونا و402 ألف و353 مواطنا، وهم المقيدون فى قاعدة بيانات الناخبين، ويتنافس فى جولة الإعادة 418 مرشحا على 209 مقاعد فى 99 دائرة، وذلك بعد أن صدر أحكام القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات ووقفها فى 4 دوائر هى(الرمل أول بالإسكندرية وتضم 4 مقاعد وكان النتيجة الملغية تشمل تنافس 8 مرشحين بالإعادة، ودائرة دمنهور بالبحيرة وتضم 4 مقاعد، ودائرة بنى سويف وتشمل 3 مقاعد، والواسطى ببنى سويف وتشمل مقعدين).

فيما انتظمت الخدمات الأمنية أمام اللجان المختلفة وتمركزت قوات الجيش والشرطة لتأمين عمليات اقتراح الناخبين فى جولة الإعادة.

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