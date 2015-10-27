البعثة الدولية تزور لجنة 4 بالعياط قبل فتح لجان جولة الإعادة

قامت البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات، والتابعة للأمم المتحدة، منذ قليل، بزيارة لجنة رقم 4 بمدرسة العياط الابتدائية القديمة بمركز العياط.

يأتى ذلك قبل فتح اللجان الانتخابية أمام الناخبين، بمركز العياط فى إعادة المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

ويتنافس فى دوائر الجيزة الـ16 بالجولة الثانية 72 مرشحا، لحصد 36 مقعدا بعد فوز مرشح الدقى والعجوزة عبد الرحيم على.

ويبلغ عدد المقيدين بجداول الناخبين فى الجيزة حوالى 6.4 مليون ناخب فى 2219 لجنة فرعية بـ16 دائرة هى "الجيزة - أبو النمرس والحوامدية – البدرشين - الصف- العياط- أطفيح- بولاق الدكرور- العمرانية- الطالبية- إمبابة- العجوزة- الهرم- كرداسة- مدينة 6 أكتوبر- الوراق وأوسيم- منشأة القناطر".

وأسفرت الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية بـ14 محافظة هى "الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح" يومى 18 و19 أكتوبر الجارى عن فوز 4 مرشحين "فردى منهم اثنان فى أسيوط وواحد بالوادى الجديد وواحد بالجيزة وقائمة "فى حب مصر" بقطاعى الصعيد وغرب الدلتا بإجمالى 60 مقعدا، ليتنافس فى جولة الإعادة باقى المرشحين على 222 مقعدا فرديا فقط بعد حسم 4 مقاعد بالجولة الأولى.

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