كامل الوزير: تسليم 12 ألف وحدة سكنية على المواطنين فى إبريل 2016

أعلن اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى تصريحات صحفية على هامش احتفالية اتحاد المستثمرات العرب، أنه من المخطط افتتاح مدينة الإسماعيلية الجديدة، بشرق القناة، خلال الاحتفالات بأعياد تحرير سيناء، إبريل 2016، حيث سيتم توزيع 12 ألف وحدة سكنية على المواطنين.

وقال الوزير، إن الإسماعيلية الجديدة ليست للأغنياء فقط، ولكنها لكل الشرائح المصرية ومزودة بكل الخدمات، وتم الانتهاء من نادى الإسماعيلية الاجتماعى والانتهاء من البنية التحيتة، مؤكدا أن الطاقة الكهربائية المستخدمة فى الإنارة طاقة هجين شمسية وديزل ومجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أنه جار إنشاء 2100 وحدة سكنية بمدينة المساعيد فى سيناء، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى ببناء الخرسانات لها، ويتم حاليًا تنفيذ عمليات تطوير مطار المليز الدولى وتحويله من مطار عسكرى إلى مطار مدنى، خاصة لكونه يقع فى منطقة وسط سيناء فى تلاقى الطرق الرئيسة ويخدم أكبر منطقة تجمع للرخام والأسمنت موجودة فى مصر وهى منطقة واعدة، بالإضافة إلى مناطق واعدة فى الزراعة أيضًا.

وأضاف رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه جارٍ التخطيط لإقامة 3 أنفاق جديدة بمنطقة شمال السويس، ضمن المشروع القومى لتنمية محور إقليم قناة السويس، لدفع عجلة التنمية وتشجيع الاستثمار، بينما يجرى الآن تنفيذ 6 أنفاق أخرى أسفل قناة السويس، 3 منها بمنطقة جنوب بورسعيد، و3 أخرى بمنطقة شمال الإسماعيلية.