الرى ترفع الطوارئ بالوجه القبلى وسيناء والبحر الأحمر ومراجعة مخرات السيول

بعد أقل من 24 ساعة لاجتماع الرئيس بمجلس الوزراء لمواجهة مخاطر وآثار كارثة الإسكندرية والأمطار ، أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أنه تقرر رفع درجات الاستعداد القصوى بجميع الإدارات واتخاذ كافة التدابير اللازمة والأعمال الواجب تنفيذها على كافة شبكات المجارى المائية، وذلك فى إطار استعداد الوزارة لمواجهة موسم السيول الحالي.

أضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، أنه تم إعداد غرفة عمليات مع تكليف المهندسين والعاملين بضرورة تواجدهم بالنوبتجيات بتشكيل فرق عمل لمتابعة هبوط الأمطار وحركة مياه السيول على مدار 24 ساعة.

أوضح الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة قامت بتنفيذ (3) سدود (سد وادى أبوماية – سد وادى البارود الأبيض1و2) بالصحراء الشرقية، وذلك لحجز مياه السيل أمامه وحماية طريق (سفاجا – قنا) ومدينة سفاجا بتكلفة تقديرية حوالى 6.3 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من سد وادى سفاجا، وذلك لحماية طريق (سفاجا– القصير) وقرية أم الحويطات بتكلفة حوالى 3 مليون جنيه.

وكشف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أنه تم إبلاغ المحافظين بالاستعداد للموسم السيول و اجراءات ازالة التعديات علي مخرات السيول الواقعة في نطاقهم حتى لا تحدث خسائر بين ممتلكات المواطنين.

وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من قبل الوزارة حيث بدأت ادارات الري في مراجعة المخرات، وتطهيرها خاصة بمنطقة البحر الأحمر (شمال– جنوب سيناء) .

كما تم وضع خطة لمواجهة السيول، وذلك من خلال معاينة السدود والخزانات التى تم إنشاؤها وتجهيز مجارى السيول، والتأكد من سلامة الجسور إلى جانب تكثيف جولات المرور لتفقد حالة مخرات السيول وخلوها وتطهيرها وإزالة العوائق التى قد تعترض مسارها لاستقبال المياه، بالإضافة إلى إنشاء السدود على الوديان الهامة بالمواقع اللازمة لذلك فضلا عن الاتصال بالمحافظة والمحليات لرفع درجة الاستعداد القصوى

أكد الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية أن القطاع بالتعاون مع معاهد البحوث والجهات المعنية ، انتهى من تحديد مواقع مخرات السيول للأودية النشطة والمنشآت الحيوية وبيان المنشآت الخاصة بالتحكم فى سريان المياه بالأودية ومخرات السيول

أضاف رئيس قطاع المياه الجوفية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة وتدبير المعدات اللازمة لمواجهة أخطار السيول وأعمال الترميم والحماية للجسور من الانهيارات المتوقع حدوثها نتيجة الاندفاع الطبيعى لسريان المياه وشدت هطول الأمطار واستمرارها

وأشار رئيس قطاع المياه الجوفية اجمالى الآبار الجوفية التى تم إنشائها بشمال ووسط سيناء بلغت 138 بئرا جوفيا بتكلفة 106 مليون جنيه، حيث تم حفر عدد 6 آبار بوسط سيناء (مركزى الحسنة والنخل) بتكلفة 39 مليون جنيه وجارى تجهيزها لرى زمام 300 فدان، وجارى حفر عدد (2) بئر بتكلفة 10 مليون جنيه لرى زمام 100 فدان بوسط سيناء، علاوة علي طرح عدد (4) آبار بوسط سيناء (مركزى الحسنة ونخل) لرى زمام 200 فدان بتكلفة 10 مليون جنيه.