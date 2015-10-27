مصرع عامل انقلب به جرار بمقطورة فنطاس صرف صحى بإدكو

لقى عامل مؤقت بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بالبحيرة مصرعه جراء انقلاب جرار بمقطورة فنطاس صرف صحى بشارع صلاح الدين أمام مسجد عبالة دائرة مركز شرطة إدكو.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارًا من الرائد محمود هندى رئيس مباحث بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير الجرار رقم 4739 ب ج أ (التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو) قيادة "عطية على عطية أبو العلا" عامل مؤقت بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث ونظراً لوجود منحدر اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانقلابه على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد الجرار، وتم نقله لمشرحة لمستشفى إدكو العام، وتحرر المحضر 3292 /2015 إدارى المركز.