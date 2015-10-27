2 مليون و655 ألف سوهاجى يختارون مرشحيهم للبرلمان فى جولة الإعادة اليوم

يتوجه اليوم الثلاثاء 2 مليون و655 ألفا و282 ناخبا وناخبة بمحافظة سوهاج، وذلك لاختيار مرشحيهم فى انتخابات الإعادة على مستوى مراكز المحافظة وعددهم 12 دائرة انتخابية بعدد لجان 1383 لجنة انتخابية فيما يبلغ عدد القضاة 1453 قاضيا ومستشارا.

فى مدينة ومركز سوهاج الدائرة الأولى، يخوض 6 مرشحين جولة الإعادة على 3 مقاعد بدائرة مدينة ومركز سوهاج، وهم أحمد نشأت منصور مرشح المصريين الأحرار وحصل على 31695 صوتًا، وعلاء مازن مرشح المصريين الأحرار 23946 صوتًا، واللواء ممدوح مقلد مستقل 23219 صوتًا، واللواء حازم حمادى 20608 أصوات، الدكتور محمد فقير رضوان مستقل 17181 صوتًا، وأحمد إبراهيم عواجة 17118 صوتًا.

وفى الدائرة الثانية مركز أخميم تجرى جولة الإعادة بين شعبان لطفى محمد، بعد حصوله على 20695 صوتًا، وأحمد وائل المشنب وحصل على 15960 صوتًا، وأحمد حلمى الشريف وحصد 12794 صوتًا، وأكرم فتحى وحصل على 11524 صوتًا.

وفى الدائرة الثالثة مركز ساقلتة تجرى الإعادة بين زكريا محمد حسان وحصل على 8413 صوت، وأحمد العمدة وحصل على 8013 صوت.

وفى الدائرة الرابعة مركز المراغة تجرى الاعادة بين همام العادلى على 17995 صوتًا، ورفعت شكيب وحصل على 12211 صوتًا، وأيمن الشندويلى على 9182، وحصل هشام الشطورى على 9585 صوتًا.

وفى الدائرة الخامسة مركز جهينة تجرى الاعادة بين خالد أبو زهاد بعد حصوله على 12 ألفًا 477 صوتًا، وينافسه المرشح ماهر أبو عقيل بـ7 آلاف 933 صوتًا على مقعد واحد بالدائرة.

وفى الدائرة السادسة مركز طهطا تجرى الاعادة بين مصطفى سالم 12427 صوتًا، وأحمد هريدى 12381 صوتًا، وأحمد فؤاد عباس 8552 صوتًا، وعلى عامر 8280 صوتًا.

وفى الدائرة السابعة مركز طما تجرى الاعادة بين اللواء نور عبد الرزاق بعد حصوله على 17951 صوتًا، وصلاح شوقىوحصل على 14637 صوتًا، وأحمد ماهر القلبى وحصل على 14965 صوتًا، وأحمد عبدالله وحصل على 9363 صوتًا.

وفى الدائرة الثامنة مركز جرجا تجرى الإعادة بين هرقل وفقى الذى حصل على 18431 صوتًا، ومحمد الجبالى الذى حصل على 16138 صوتًا، وعبد المنعم أبو الفتوح حصل على 14718 صوتًا، وخليفة رضوان وحصل على 8974.

وفى الدائرة التاسعة مركز المنشأة، تجرى الاعادة بين فيصل الشيبانى وحصل على 19664 صوتًا، وعاطف سليمان وحصل على 10432 صوتًا، وعايد شهاب الدين وحصل على 9950 صوتًا، وعلاء الشمندى وحصل على 8898 صوتًا.

وفى الدائرة العاشرة مركز العسيرات تجرى الإعادة بين ياسر نصر وحصل على 1069 صوتًا، فيما حصل المرشح عبد الحكيم العش على 80430 صوتًا.

وفى الدائرة الحادية عشر مركز البلينا تجرى الإعادة بين محمود حمدى وحصل على 15982 صوتًا، ونور أبو ستيت وحصل على 14832 صوتًا، ورأفت أبو الخير وحصل على 12916 صوتًا، ويوسف أبو حمودى وحصل على 12199 صوتًا.

وفى الدائرة الثانية عشر مركز دار السلام تجرى الإعادة بين الدكتور عبد العظيم محمد، والذى حصل على 10559 صوتًا، وطارق رضوان والذى حصل على 10046 صوتًا، وأحمد عبد السلام قورة 10449 صوتًا، وجابر الطويقى وحصل على 10206 صوتًا.

ومن جانب آخر يتصارع 7 أحزاب سياسية بالمحافظة على الفوز بعدد المقاعد وهى المصريين الأحرار والمؤتمر والشعب الجمهورى ومستقبل وطن والوفد والمصرى الديمقراطى والسلام الديمقراطى.

ففى الدائرة الأولى مدينة ومركز سوهاج يتصارع من حزب المصريين الأحرار المرشحان أحمد نشأت وعلاء مازن مع 4 مرشحين مستقلين.

وفى الدائرة الثانية أخميم يتصارع المرشح أكرم فتحى من المصريين الأحرار مع احمد حلمى الشريف من حزب المؤتمر.

وفى الدائرة الرابعة المراغة يتنافس المرشحان هشام الشطورى من حزب الشعب الجمهورى مع أيمن الشندويلى من مستقبل وطن.

وفى الدائرة السادسة طهطا يتنافس المشرح مصطفى سالم من المصريين الأحرار مع أحمد هريدى من حزب الشعب الجمهورى.

وفى الدائرة السابعة يتنافس المرشح صلاح الدين شوقى من حزب الوفد مع نور الدين عبد الرازق من حزب المصرى الديمقراطى.

وفى الدائرة الثامنة جرجا يتنافس المرشح محمد الجبالى من المصريين الأحرار مع هرقل وفقى من حزب مستقبل وطن.

وفى الدائرة الحادية عشر يتنافس المرشح رأفت ابو الخير من حزب المصريين الأحرار مع يوسف أبو حمودى من حزب السلام الديمقراطى.

وفى الدائرة الثانية عشر يتنافس المرشح طارق رضوان من المصريين الأحرار مع جابر الطويقى من حزب مستقبل وطن.