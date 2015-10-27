إحباط تسلل 75 شخصا إلى الأراضى الليبية عن طريق السلوم

تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 75 من 6 محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، اليوم الثلاثاء، إخطاراً من قسم شرطة السلوم، بتسلم 75 متهما وهم 44 من المنيا و14 من أسيوط و10 من البحيرة و4 من بنى سويف و2 من الفيوم و1 من مطروح، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

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