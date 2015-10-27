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إصابة مرشحة للبرلمان عن دائرة دمنهور فى حادث تصادم مع دراجة نارية

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أصيبت مساء أمس الاثنين نجوى الجرجاوى مرشحة لانتخابات مجلس النواب 2015 عن دائرة قسم ومركز دمنهور أثناء عبورها شارع الجمهورية اصطدمت بها دراجة بخارية.

أسفر الحادث عن إصابة المرشحة، باشتباه كسر بالساق اليمنى وسحجات بالذراعين واشتباه ما بعد الارتجاج، وكذا إصابة قائد الدراجة البخارية بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهما لمستشفى دمنهور العام.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من إدارة شرطة النجدة بحادث تصادم بشارع الجمهورية دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه حال عبور "نجوى حسن محمد الجرجاوى" ومقيمة ميدان المحطة دائرة القسم مرشحة لانتخابات مجلس النواب 2015 عن دائرة قسم ومركز دمنهور للشارع المشار إليه اصطدمت بها الدراجة البخارية رقم 7219 ب ل د قيادة " عاشور سليمان مبروك " طالب ومقيم زاوية غزال مركز دمنهور.

أسفر الحادث عن إصابة المذكورة وكذا إصابة قائد الدراجة البخارية بالإصابات المنوه عنها وتم نقلهما لمستشفى دمنهور العام، وتحرر المحضر رقم 16677/2015 جنح القسم.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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