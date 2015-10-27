القبض على هارب من السجن بحوزته كمية أفيون فى القصاصين بالإسماعيلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز القصاصين من ضبط عاطل مقيم الشيخ سليم دائرة مركز القصاصين هارب من سجن أبو زعبل خلال ثورة 25 يناير 2011.

ونجح ضباط وحدة مباحث مركز القصاصين تحت إشراف العميد محمود عاشور مأمور مركز شرطة القصاصين، من ضبط المتهم (أحمد إ.م) سن 27 عاطل مقيم الشيخ سليم دائرة مركز القصاصين الهارب من سجن أبو زعبل خلال ثورة 25 يناير 2011 فى القضية رقم 14486 لسنة 2009 جنايات مركز الاسماعيلية بتهمة "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات وبحوزته لفافة بلاستيكية كبيرة الحجم من جوهر الأفيون المخدر تزن حوالى "100 جرام" وتليفون محمول، ومبلغ مالى 100 جنيه.

بمواجهته بما أسفر عنه، الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.