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القبض على متهم بالتعدى على مؤذن والشروع فى حرق مسجد بقليوب

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القبض على متهم بالتعدى على مؤذن والشروع فى حرق مسجد بقليوب القبض على متهم بالتعدى على مؤذن والشروع فى حرق مسجد بقليوب
تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط عاطل ومقيم قليوب، لاتهامه بالتعدى على مؤذن بمسجد الهدى بالضرب، ورشقه بالحجارة، وحرق سجاد المسجد.

ونجحت أجهزة أمن القليوبية من ضبط المدعو "إسلام.ح.أ" 19 سنة عاطل ومقيم قليوب، والمتهم بالتعدى المدعو "محمود.أ" 41 سنة مؤذن بمسجد الهدى ومقيم جزيرة النجدى – دائرة المركز بالضرب وإلقاء الحجارة عليه وسكب مادة الكيروسين على سجاد المسجد واحتراق مساحة 1.5 متر x 10 سم.

وقالت مديرية أمن القليوبية، إن اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز قليوب بالواقعة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين الشاكى، تحرر عن تلك الإجراءات محضر، وجار العرض على النيابة العامة.

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