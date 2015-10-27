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فتح: تهديدات إسرائيل بسحب هويات المقدسيين يؤكد عدم اهتمامه بالتهدئة

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فتح: تهديدات إسرائيل بسحب هويات المقدسيين يؤكد عدم اهتمامه بالتهدئة فتح: تهديدات إسرائيل بسحب هويات المقدسيين يؤكد عدم اهتمامه بالتهدئة

>أكد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمى أن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بسحب هويات مواطنة نحو 100 ألف مقدسى يعد دليلا على أن حكومته غير معنية بالتهدئة.

وقال القواسمى، فى تصريح خاص لراديو هيئة الإذاعة البريطانية ( بى بى سي) اليوم الثلاثاء، إن تهديدات نتنياهو تأتى استمرارا لسياسيات العنصرية الإسرائيلية ، مضيفا أن إسرائيل معنية باشعال الأمور.

وأضاف " عندما تقوم إسرائيل بسحب هويات المواطنة للمقدسيين أصحاب الأرض الحقيقيين وتقوم بالتسهيلات للمستوطنين إضافة الى ما تمارسه فى المسجد الأقصى والجرائم الميدانية ، كل ذلك يدل على أن إسرائيل لا تحترم حقوق الإنسان وغير معنية بالقانون الدولي".

وطالب المتحدث باسم فتح المجتمع الدولى بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى .
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