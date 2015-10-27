جائزة أفضل أكاديمية تدريبية تفوز بها تقنية المدينة

حصلت الكلية التقنية بالمدينة المنورة على درع المركز الأول لأفضل أكاديمية للعام التدريبي المنصرم 1436 / 1437 على مستوى الكليات التقنية بالمملكة التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني

والمهني.

وأوضح المشرف العام المهندس عادل بن عايض العبادي، أن تحقيق الكلية لهذا الإنجاز جاء بمنافسة مع 52 وحدة تدريبية من الكليات والمعاهد وظفرت "تقنية المدينة" بعد تفعيلها للأكاديمية بشكل استثنائي من خلال الريادة في التدريب الإلكتروني في مجال الشبكات وتقنية المعلومات.

وأضاف المهندس العبادي أن مايدعو للفخر أن الكلية التقنية بالمدينة حققت قصب السبق بسواعد تدريبية وطنية كاملة، تم تأهيلها في مركز التدريب الإلكتروني ومصادر التدريب بالمؤسسة، وهي نتاج شراكة استراتيجية مع شركة "سيسكو سيستمز"العالمية.

ومن جانبه أكد عميد الكلية التقنية بالمدينة المهندس شاكر الظاهري أن الكلية تسعى للريادة في استخدام أحدث التقنيات التدريبية بالشراكات الاستراتيجية مع المنظمات المهتمة بالتدريب الإلكتروني وتقنية المعلومات والاتصالات.

يشار إلى أن "سيسكو سيستمز" الأميركية التي تعد الأولى عالمياً في مجال المعدات الشبكية، واستفادت من طفرة الإنترنت لتصبح إحدى شركات تقنية المعلوماتية من ناحية المعاملات والقيمة السوقية، كما قامت بعدة عمليات استحواذ في مجال الاتصالات.