وزير الشؤون الاجتماعية يهنئ «إطعام» ومركز د. الرشيد بالتكريم الخليجي

هنأ وزير الشؤون الاجتماعية ماجد بن عبدالله القصبي الجمعية الخيرية للطعام (إطعام) ومركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل على التكريم الذي حظيا به من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي ال( 32 ) ضمن المؤسسات الاجتماعية الرائدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي .

وقال وزير الشؤون الاجتماعية :"اننا نفخر بتكريم مؤسستين اجتماعيتين سعوديتين رائدتين على مستوى الخليج العربي ، أثبتتا تميزهما بإبداع وجودة واكد حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على دعم وتنمية القطاع الخيري والاجتماعي ومؤسساته وفتح الباب أمام المزيد من المبادرات والمشاريع والرؤى لتحقيق الشراكة الحقيقية بين الوزارة والقطاعات الأخرى ، ولعل النجاح الذي تحقق لجمعية إطعام ومركز الدكتور ناصر الرشيد وباقي الجمعيات الأخرى بالمملكة جاء ليجسد حقيقة مبدأ الشراكة الذي تتبناه وزارة الشؤون الاجتماعية مع كل المبادرات الخلاقة".