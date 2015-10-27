متوسطة القارة بالأحساء تحتفي بطالب «فكرية» عقد قرانه

الأحساء - صالح المحيسن

نظمت مدرسة القارة المتوسطة وفصول التربية الفكرية بالأحساء صباح أمس الأربعاء احتفالية خاصة بمناسبة عقد قران أحد طلاب التربية الفكرية بالمدرسة.

وأمام نحو 350 معلما وطالبا قدم مدير المدرسة محمد بن خليفة الصالح التهنئة للطالب يعقوب يوسف الخليفة الذي يدرس في فصول الفكرية بالثالث متوسط، وأكد الصالح على أن التكريم يأتي انطلاقاً من توجهات وزارة التعليم وحرصها على دمج طلاب التعليم العام بالفكرية وخلق الثقة في شريحة عزيزة من المجتمع ودعا للطالب بالتوفيق في حياته الزوجية، بدوره وجه وكيل المدرسة علي أحمد الشخص شكره لولي أمر الطالب على هذه الخطوة التي سينعكس أثرها على حياة الطالب وسيخلق منه عضوا فعالا في المجتمع، بعدها قدم مدير المدرسة هدية عبارة عن تلفزيون وباقة من العطور وسط احتفالية وتصفيق الجميع، فيما بدت الفرحة الغامرة على الطالب. وأشار معلم التربية الفكرية حسين الخلف بأن الطالب يعقوب طالب يمتلك من الصفات ما تجعله ينجح في حياته في المستقبل.