أخبار عاجلة

«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

متوسطة القارة بالأحساء تحتفي بطالب «فكرية» عقد قرانه

Google+ Print
متوسطة القارة بالأحساء تحتفي بطالب «فكرية» عقد قرانه متوسطة القارة بالأحساء تحتفي بطالب «فكرية» عقد قرانه
393161430256.jpg

الطالب العريس وسط إدارة المدرسة

الأحساء - صالح المحيسن

    نظمت مدرسة القارة المتوسطة وفصول التربية الفكرية بالأحساء صباح أمس الأربعاء احتفالية خاصة بمناسبة عقد قران أحد طلاب التربية الفكرية بالمدرسة.

وأمام نحو 350 معلما وطالبا قدم مدير المدرسة محمد بن خليفة الصالح التهنئة للطالب يعقوب يوسف الخليفة الذي يدرس في فصول الفكرية بالثالث متوسط، وأكد الصالح على أن التكريم يأتي انطلاقاً من توجهات وزارة التعليم وحرصها على دمج طلاب التعليم العام بالفكرية وخلق الثقة في شريحة عزيزة من المجتمع ودعا للطالب بالتوفيق في حياته الزوجية، بدوره وجه وكيل المدرسة علي أحمد الشخص شكره لولي أمر الطالب على هذه الخطوة التي سينعكس أثرها على حياة الطالب وسيخلق منه عضوا فعالا في المجتمع، بعدها قدم مدير المدرسة هدية عبارة عن تلفزيون وباقة من العطور وسط احتفالية وتصفيق الجميع، فيما بدت الفرحة الغامرة على الطالب. وأشار معلم التربية الفكرية حسين الخلف بأن الطالب يعقوب طالب يمتلك من الصفات ما تجعله ينجح في حياته في المستقبل.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية