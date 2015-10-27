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جامعة سطام تعين 13 مبتعثاً على وظيفة أستاذ مساعد

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    أصدر المجلس العلمي بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز برئاسة د. عبدالعزيز الحامد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في جلستيه التي عقدت مؤخراً مجموعة من التوصيات شملت تعيين 13 من مبتعثي الجامعة على وظيفة أستاذ مساعد بعد حصولهم على درجة الدكتوراه أو الزمالة في التخصصات الطبية.

وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي حرص الجامعة على توطين الوظائف الأكاديمية وتعزيز قدرات منسوبي الجامعة من خلال برامج الابتعاث والتدريب في أفضل الجامعات العالمية، وقدم تهنئته القلبية لأعضاء هيئة التدريس الذين تم تعيينهم والذين تمت ترقيتهم على هذا الإنجاز العلمي، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

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