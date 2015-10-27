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"جنايات الزقازيق" تنظر اليوم محاكمة"حبارة" فى اتهامه بقتل مخبر عمدا

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"جنايات الزقازيق" تنظر اليوم محاكمة"حبارة" فى اتهامه بقتل مخبر عمدا "جنايات الزقازيق" تنظر اليوم محاكمة"حبارة" فى اتهامه بقتل مخبر عمدا
تنظر محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الإرهابى عادل حبارة لاتهامه بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الإرهابى عادل محمد إبراهيم والشهير بـ"عادل حبارة" فى القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدما فى ذلك السلاح النارى، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلا مع آخر مجهول دراجة بخارية.

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