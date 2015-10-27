شرطة السياحة تضبط 97 قضية خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين مساعد الوزير مدير الإدارة العامة، من ضبط 97 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

جاء ذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار التى تستهدف مكافحة الجرائم بشتى صورها وضبط المشتبه فيهم والخارجين عن القانون وفحص المترددين على المناطق السياحية والأثرية، تحقيقا لمبدأ الردع العام للقيام بحملات يومية لبث الطمأنينة فى نفوس السائحين والزائرين.

وتم ضبط 22 شخصا مطلوبين وصادر ضدهم أحكام بالإضافة إلى قضية عمالة أجنبية و13 قضايا دواب بدون ترخيص وأيضا 4 مخالفات فنادق سياحية و24 مخالفة شركات السياحية ومخالفة محلات سياحية، بالإضافة إلى ضبط بائعين بدون ترخيص وفحص 23 شخصا بحالات اشتباه.