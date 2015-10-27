طبيب بمستشفى فى الغردقة ينسى "فوطة" داخل مريض بعد استئصال الزائدة

أجرى نبيل زغلول عبد الرحمن، سائق بإحدى الشركات العاملة فى إنشاء حمامات السباحة بالغردقة، عملية جراحية لاستصال الزائدة، ليكتشف بعد 6 أشهر بنسيان الجراح "فوطة طبية" داخل أحشائه.

وقال أحد زملاء السائق إن زميله شعر بألم شديد فى شهر أبريل الماضى، وانتقلوا به لإحدى المستشفيات التخصصية بالغردقة وبعد إجراء التحليل أكدوا أنه يعانى من التهاب فى الزائدة ولابد من استئصالها.

وأضاف زميل السائق فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن نبيل أجرى جراحة استئصال الزائدة داخل المستشفى، وفور مغادرته شعر بألم بمنطقة الزائدة، وبعودته للأطباء أخبروه بأنه سليم ولا يوجد شىء إلا أن الألم ظل مصاحبًا له.

وأوضح زميل السائق أنه عند ذهابه لمسقط رأسه بالشرقية، وعند الكشف بجهاز "السونار" اكتشف الطبيب وجود جسم غريب داخل أحشائه، وبإجراء الأشعة اكتشف أنها "فوطة طبية" ظلت داخله لمدة 6 أشهر.

وأشار زميل السائق إلى أن طبيب الشرقية أصابته حالة من الذهول بسبب استمرار تلك الفوطة داخله طيلة تلك المدة، وأجرى له عملية جراحية، وصوّر العملية وأرسلها إلى عدد من الأطباء الأجانب ليخبرهم أن مصرى كانت بداخله فوطة طبية لمدة 6 أشهر نتيجة إهمال طبى.

وأكد الطبيب حضور أهل السائق العملية لمشاهدة ما تسبب به طبيب الغردقة من إهمال طبى بالسائق المريض.

وتابع زميل السائق أنه تم استئصال متر ونصف من الأمعاء بسبب الفوطة الطبيبة التى تركها الجراح داخل أحشائه وأنه حتى الآن ملازم الفراش وحالته فى تأخر.

وأعلن زملاء السائق أنه عند ذهابهم للمستشفى ومواجهة الطبيب المتسبب فى الكارثة قال لهم نصا: "أعلى ما فى خيلكم اركبوه".

وأكد أحد زملاء السائق بالشركة أنهم حرروا محضرا ضد إدارة المستشفى بالبحر الأحمر فى نيابة الغردقة وعند مساءلة مدير المستشفى والطبيب الذى أجرى العملية نفوا أنها قد أجريت بداخل المستشفى، فتمت مواجهتهم بالتقارير الطبية الصادرة عن المستشفى.