داعية سلفى: تحريم الانضمام لأحزاب إسلامية "تطرف" وحزب النور يتلاعب بالدين

انتقد الدكتور أسامة القوصى الداعية السلفى، فتوى الشيخ محمد سعيد رسلان التى حرم فيها الانضمام للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وقال "القوصى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "نحن بذلك نواجه تطرف حزب النور بتطرف السلفية المدخلية نسبة إلى الشيخ ربيع المدخلى".

وقال "القوصى": "محمد سعيد رسلان يحاكم الناس ومن لم يكن معه يحكم عليه بالبدعة والضلال بينما حزب النور تلاعبوا بالدين فى السياسة فنحن أمام فريقين الأول يشوه الدين ويجب علينا أن نكون فى الوسط".

وكان الشيخ محمد سعيد رسلان الداعية السلفى، اعتبر جموع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية فرقا ضالة ليست من فرقة أهل السنة والجماعة، محرما الانضمام إليها، داعيا هذه الأحزاب لحل نفسها والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى.

وقال "رسلان"، فى كلمة عبر موقعه الرسمى: "الجماعات والفرق الإسلامية وكذلك الأمر بالنسبة للأحزاب الدينية لم تختلف فى بعض فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما اختلفت هذه الأحزاب الدينية والجماعات فى أصول الاعتقاد والمنهج"، مشيرا إلى أن قيادات هذه الأحزاب تفسر آيات القرآن الكريم تفسيرات وفقا لهواها.

وأوضح الداعية السلفى، أن من صفات هذه الأحزاب اتباع الهوى بلا دليل من القرآن، والتعصب الأعمى والتقليد التام لأئمتهم فى جهلهم وضلالهم، التفريط والغلو فى دين الله، مضيفاً:" اعتبر فى هذا الأمر بما وقعت فيه الدعوة السلفية فمن الأمور التى جعلتها يوما من الدهر عقيدة من خالفها خالف الاعتقاد الحق، ثم صاروا الآن إلى ما كان ينبذونه".

داعية سلفى يفتى بحرمانية الانضمام للأحزاب الإسلامية ويصفها بالفرق الضالة