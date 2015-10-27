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نقيب الصيادين بكفر الشيخ: صرف معاشات استثنائية لأسر 11 غريقا بسواحل ليبيا

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نقيب الصيادين بكفر الشيخ: صرف معاشات استثنائية لأسر 11 غريقا بسواحل ليبيا نقيب الصيادين بكفر الشيخ: صرف معاشات استثنائية لأسر 11 غريقا بسواحل ليبيا
أكد أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أن مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ قررت صرف معاش استثنائى لأسر 11 صيادا من أبناء قرية برج مغيزل، والذين لقوا حتفهم غرقا أمام السواحل الليبية قبل شهرين.

وأضاف نصار فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم عرض مطالب نقابة الصيادين على الدكتور أسامة عبد الواحد محافظ كفر الشيخ الذى سبق ووافق على تحمل المحافظة المصروفات المدرسية لأبناء الصيادين المفقودين، وطلب من مصطفى جاد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعى تقديم المساعدات لتلك الأسر.

وأشار نصار، إلى أن مصطفى جاد وكيل وزارة التضامن وافق على صرف معاش استثنائى لأسر الصيادين الغرقى، بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لأسر الصيادين كإجراء لصرف المعاش.

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