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الرئيس يُغادر القاهرة فى جولة خارجية تشمل الهند والإمارات والبحرين

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الرئيس يُغادر القاهرة فى جولة خارجية تشمل الهند والإمارات والبحرين الرئيس يُغادر القاهرة فى جولة خارجية تشمل الهند والإمارات والبحرين
غادر مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى جولة خارجية تشمل كلاً من دول الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، ومملكة البحرين.

ومن المقرر أن يبدأ رئيس الجمهورية جولته الخارجية بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعة التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

وستُركز مباحثات الرئيس فى الإمارات على سُبُل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على مختلف الأصعدة، بما يعزز من مستوى التعاون الاستراتيجى القائم بين البلدين، لاسيما فى ضوء التحديات الإقليمية التى تشهدها المنطقة، والتى تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الأخطار التى تهدد الأمن القومى العربى، خاصة فى ظل اتساع دائرة انتشار الإرهاب والفكر المتطرف.

وسوف يتوجه الرئيس عقب زيارة الإمارات، إلى الهند، للمشاركة فى القمة الثالثة لمنتدى الهند – أفريقيا، تقديرًا للعلاقات التاريخية الوثيقة التى تجمع بين والهند، واهتمام البلدين بتنميتها والبناء عليها، من أجل تحقيق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

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مصر 365

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