تعرفي إلى أحدث مجموعات المجوهرات من شانيل

تعتبر دار شانيل Chanel الفرنسية من أكثر دور الأزياء عراقة وأصالة، وما زالت حتى اليوم مستمرة بتقديم أجمل الإبداعات في مختلف المجالات، التي من ضمنها طبعاً المجوهرات النفيسة. وفي مجموعتها الجديدة "سو لا سين دو ليون" Sous le signe du Lion لاحظنا الكثير من الخصوصية والإبداع، وهي التي استوحيت من البرج الفلكي الخاص بمؤسسة الدار "كوكو شانيل" Coco Chanel ، وهو برج الأسد.

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وقد كانت الآنسة شانيل Mademoiselle Chanel تعشق مدينة البندقية الإيطالية؛ وفي كلّ مرة تعيد زيارتها، تعيد استكشاف أحد رموز المدينة الدال على القوة، وهو الأسد. وفي إحدى المرات، حين تحطم قلب الآنسة شانيل Mademoiselle Chanel بعد وفاة حب حياتها، أجبرتها صديقتها المقرّبة على مغادرة باريس وزيارة مدينة البندقية لتتمتّع بسحرها وتروّح عن نفسها، فبدأت باكتشاف معالم المدينة واكتشاف رمز الأسد، الذي تعشق، والمنتشر بكثافة واحداً تلو الآخر؛ وفي كلّ مرة كانت تشعر فيها بالإحباط، كانت تزور المدينة لتستمدّ منها القوة والوحي.

وتخليداً لكل ذلك، استوحيت مجموعة مجوهرات شانيل Chanel الجديدة "سو لا سين دو ليون" Sous le signe du Lion، وكان منها خطان "آرتي" Arty، و"بيبيت" Pépite .

شاهدي المجموعة الرائعة هنا ـ بالصور ـ واستمدّي منها الجمال، والقوة، والإبداع!

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