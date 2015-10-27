"مريض" مُلقى على الأرض بمستشفى بلبيس يتسبب فى إحالة طبيب للنيابة

قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، أمس الاثنين، إحالة طبيب أخصائى باطنة فى مستشفى بلبيس العام، للنيابة العامة بسبب الإهمال وتركه مريضًا عارى الملابس على الأرض بمدخل الاستقبال دون علاج.

كان محافظ الشرقية، قد دخل المستشفى فى زيارة مفاجئة تفقد فيها أقسام الرعاية المركزة والحضانات، وعددًا من الأقسام وأثنى على تواجد الأطباء والتزامهم بالنوبتجيات، وفى طريقه للخروج من ناحية الاستقبال لاحظ شخصًا بدون ملابس يرقد على الأرض فاقدًا للوعى، ما أثار غضبه وقام بتعنيف المتواجدين بالاستقبال والمسعفين لتركهم المريض.

وعلى الفور، أوضح مدير المستشفى، أن المريض مجهول الهوية ويعانى من الإدمان وتم نقله لقسم السموم بالمستشفى الجامعى، إلا أنها رفضت استقباله فعادت به سيارة الإسعاف، وقال المحافظ: "المريض مواطن له حقوق ولا يليق أن يلقى على الأرض بهذا الشكل المهين"، كما رصد المحافظ تواجد قمامة تحتوى على أكياس حمراء خاصة بالنفايات لم يتم التخلص منها بالطريقة السليمة.



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