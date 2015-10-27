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"أمسك مخالف": مزرعة الفيوم للحمير تستخدم لغذاء حيوانات السيرك

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"أمسك مخالف": مزرعة الفيوم للحمير تستخدم لغذاء حيوانات السيرك "أمسك مخالف": مزرعة الفيوم للحمير تستخدم لغذاء حيوانات السيرك
كشفت حملة "امسك مخالف" لفساد المحليات أنه تمت تبرئة المتهمين من تهم ذبح الحمير وبيع لحومها بالأسواق فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مزرعة حمير الفيوم"، والتى يتهم فيها "أحمد. م" وآخرون، والمقيدة 10453 لسنة 2015 جنح طامية، برقم 9 لسنة 2015 حصر.

وقال جيلانى كساب، خبير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا للحملة، فى بيان له، إنه ثبت عدم وجود أى شىء يخص تلك المزرعة من لحوم أو غيرها بالأسواق، موضحًا أن هدف ذبح الحمير بالمزرعة محل الاتهام بغرض استخدام لحوم تلك الحمير كغذاء للحيوانات المفترسة بالسيرك القومى، إضافة إلى حصول صاحب المزرعة على جلد الحمير بغرض التصدير.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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