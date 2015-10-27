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مسرحية "اللحاد" بأسيوط تمثل مصر فى مهرجان بركان الدولى بالمغرب

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مسرحية "اللحاد" بأسيوط تمثل مصر فى مهرجان بركان الدولى بالمغرب مسرحية "اللحاد" بأسيوط تمثل مصر فى مهرجان بركان الدولى بالمغرب
تشارك محافظة أسيوط بمسرحية "اللحاد" التابعة لجمعية رواد قصر ثقافة أسيوط، ممثلة عن جمهورية العربية فى مهرجان بركان الدولى بالمغرب وذلك فى الفترة من 7 إلى 22 نوفمبر المقبل.

حيث اختار قصر ثقافة أسيوط مسرحية اللحاد لجودتها الفنية العالية كأول عرض مسرحى تشارك به محافظة أسيوط ممثلا عن مصر فى مهرجان دولى.

المسرحية من تأليف وإخراج المبدع حسام عبد العزيز وبطولة الفنان محمد عبد الفتاح وديكور وملابس الفنان عبد المنعم عباس وهى من نوع "الميلو دراما" وتحت رعاية ضياء مكاوى مدير قصر ثقافة أسيوط وعبدالعال زهران مدير الفرع والدكتورة فوزية أبو النجا مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافى.

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مصر 365

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