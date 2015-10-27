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متحدث حكومة العراق لـ"اليوم السابع": "غرفة بغداد" تعزز مواجهتنا للإرهاب

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متحدث حكومة العراق لـ"اليوم السابع": "غرفة بغداد" تعزز مواجهتنا للإرهاب متحدث حكومة العراق لـ"اليوم السابع": "غرفة بغداد" تعزز مواجهتنا للإرهاب
أكد المتحدث باسم العراقية، الدكتور سعد الحديثى، أن عمل غرفة عمليات بغداد، التى تتكون من روسيا وإيران وسوريا مرتبط بتهيئة المتطلبات اللوجيستية وحضور ممثلى الدول الثلاث وانتداب ممثلين عن هيئة الأركان العراقية للبدء بالعمل كما تم الاتفاق.

وأوضح أن الخلية عملها استخبارى لتبادل المعلومات وتحليلها والمشاركة فيها عبر الاستفادة من قاعدة البيانات التى تمتلكها الدول الأربع فيما يتعلق بجهودها فى محاربة الإرهاب.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، من العراق، مساء الاثنين، أن هناك ضرورة لتعزيز الجهد الاستخبارى للجيش العراقى للاستفادة من بيانات تمتلكها روسيا لأن هناك مقاتلين روس مع داعش والمخابرات السورية لديها معلومات حول المقاتلين نتيجة تنقلهم ما بين سوريا والعراق، مؤكدا أن هناك قاعدة بيانات لابد أن تتكامل لتعزيز قدرة العراق فى محاربة الإرهاب.

وأشار إلى أن الاتفاق تم بين الدول الأربع ولاتوجد مشاكل فى هذا الصدد، لافتا إلى أن النقطة الرئيسة الآن استكمال التهيئة لافتتاح الخلية وبدء العمل بها، مؤكدا أن هناك مقاتلين أجانب من معظم دول العالم يقاتلون مع تنظيم داعش الإرهابى فى العراق.

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مصر 365

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