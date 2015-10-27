أخبار العراق.. الاتفاق على فتح محطة بمطار بغداد لتزويد الطائرات بالوقود

وناقش الوزيران، خلال اللقاء الذى عقد فى مركز التدريب النفطى فى بغداد بحضور مسئولين بالوزارتين، عقد ادارة وتشغيل أرصفة خور الزبير أرقام ٢ و ٣ و ٤ من قبل وزارة النفط لاستيراد المشتقات النفطية.
وقدم المختصون فى الوزارتين رؤيتهم فى موضوع تدريب الكوادر فى الموانئ العراقية من أجل ادارة الموانئ بشكل متميز ، اضافة الى دعم العاملين من الفنيين والمهندسين فى الساحبات وادارة الموانئ ، كما تم بحث زيادة التعاون بين الوزارتين من خلال فتح محطة للوقود فى مطار بغداد لصالح وزارة النفط للمساهمة فى تزويد الطائرات والسيارات الخاصة بالمطار.
وأكد الزبيدى - فى تصريح صحفى مساء الإثنين، أن اللقاءات توطد العلاقات وتوحد الرؤى بين الوزارتين ، وهو ما تم ما بين النقل ووزارتى التجارة والصناعة ، وكان لذلك صدى ايجابى فى حل كافة المشكلات بينها.
ولفت إلى أن العمل مع وزارة النفط له خصوصية كبيرة من حيث تأهيل الأرصفة للمشتقات النفطية ، اضافة الى موضوع نقل العمالة الآسيوية وخصوصاً الصينية عبر شركة الخطوط الجوية العراقية التى ستوفر ما لا يقل عن 140 مليون دولار سنوياً ، اضافة الى الأرباح التى ستحقق للشركة.
وأشار الى أنه تم أيضا مناقشة موضوع تنظيف أحواض الترسيب فى أرصفة خور الزبير أرقام ٩ و ١٠ و ١١، وتأهيله للعمل فى توريد المشتقات النفطية لصالح وزارة النفط ، وتجهيز طائرات الخطوط الجوية العراقية بوقود الطائرات والدعم المخصص لها من قبل وزارة النفط.
وأضاف : تم الاتفاق على عقد لقاءات أخرى لزيادة التعاون بين الوزارتين ، أبرزها دعم مشروع وزارة النفط فى تشغيل مركبات وزارة النقل بنظام مزدوج لوقود الغاز والبنزين لتقليل استيراد المشتقات النفطية ، اضافة الى المردود الايجابى للعمل بنظام الغاز فى المركبات ، واستعداد وزارة النفط لانشاء محطات بتزويد الغاز للمجمعات السكنية المزمع اقامتها من قبل وزارة النقل.
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