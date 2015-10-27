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مدرب دجلة يوضح أسباب فقدان نقطتين أمام الجيش .. ' أخطاء دفاعية وكريم نيدفيد '

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مدرب دجلة يوضح أسباب فقدان نقطتين أمام الجيش .. ' أخطاء دفاعية وكريم نيدفيد ' مدرب دجلة يوضح أسباب فقدان نقطتين أمام الجيش .. ' أخطاء دفاعية وكريم نيدفيد '

أوضح حمادة صدقي المدير الفني لوادي دجلة أسباب خسارته لنقطتين أمام طلائع الجيش بالتعادل 3-3 بعد التقدم 3-1.

وتعادل الفريقان في مباراة مثيرة يوم الاثنين هي الأخيرة من الجولة الثانية بالدوري المصري لموسم 2-15-2016.

وقال صدقي في تصريحات لشبكة الشباب والرياضة عقب اللقاء: "بالطبع أنا حزين لضياع الفوز بعد أن كان في يد فريقي".

وأضاف "افتقدت الثنائي مصطفى طلعت و تامر محب للإصابة ولذلك غيرت استراتيجية الفريق".

وأشار إلى أن لاعبيه ارتكبوا أخطاء دفاعية خاصة في منطقة منتصف الملعب.

واستطرد "رغم أن كريم نيدفيد قدم مباراة جيدة هجوميا، إلا أنه لم يلتزم بالتعليمات الدفاعية التي أعطاها الجهاز الفني له قبل اللقاء".

وشارك لاعب وسط الأهلي المعار في المباراة منذ بدايتها وخرج مستبدلا في الدقيقة 69.

واعترف صدقي أن التغييرات التي أجراها أثناء اللقاء لم تظهر الفارق المطلوب.

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فيديو اليوم السابع