صورة في الجول – فريق الأسبوع الثاني.. تألق صعيدي ومشاركة محدودة للقطبين

لم يلبث الأسبوع الأول من الدوري أن ينتهي يوم الخميس الماضي حتى بدأ الأسبوع الثاني يوم السبت بفوز الداخلية على حرس الحدود بنتيجة 1-0 بهدف في الدقيقة 88.

ثم فاز الاتحاد السكندري على الإنتاج الحربي بنفس النتيجة بهدف قاتل في آخر دقيقة، وتعادل المقاولون العرب والإسماعيلي سلبيا في أول مواجهة تدريبية بين حسن شحاتة وميدو.

وأقيمت يوم الأحد أربع مباريات شهدت تعادل سلبي بين أسوان والزمالك وتفوق دفاع عماد النحاس على هجوم جوزفالدو فيريرا.

وتلاه الفوز الأول لأحمد حسن من على مقعد المدير الفني بعدما قاد بتروجيت للانتصار على سموحة بثلاثية دون رد، قبل أن يتعادل المصري مع مصر المقاصة إيجابيا بهدف لكل فريق.

وبعد ذلك كان الموعد مع الأهلي الذي تغلب على غزل المحلة بهدفين دون رد.

وفي ختام الجولة يوم الاثنين تعادل اتحاد الشرطة مع إنبي سلبيا قبل أن تأتي المباراة الأخيرة بأغلب أهداف الجولة بعد تعادل مثير بين وادي دجلة وطلائع الجيش بثلاثة أهداف لكل فريق.

ويستعرض FilGoal.com أفضل لاعبي الجولة:

حراسة المرمى : محمود رضا

تألق حارس أسوان أمام هجمات الزمالك ووقف بالمرصاد لكل التسديدات والعرضيات من لاعبي الفريق الأبيض ليحافظ على نظافة شباكه ويعطي لفريقه نقطة غالية من فم بطل الدوري.

الدفاع : أسامة محمد – أحمد حجازي – حمادة السيد – السيد الشبراوي

بالمثل كما حراسة المرمى، كان تألق السيد الشبراوي الظهير الأيمن وحمادة السيد مدافعا أسوان عاملًا مؤثرًا في تعادل الفريق مع الزمالك.

إذ أوقف الشبراوي محمود كهربا مما دفع نجم الزمالك في بعض الأحيان للانتقال للجانب المقابل من الملعب، بينما تعامل حمادة السيد بشكل رائع مع باسم مرسي مهاجم الزمالك وأوقف خطورته بشكل كبير.

فيما واصل حجازي تألقه وقاد دفاع الأهلي للمباراة الثانية على التوالي للخروج بشباك نظيفة، بينما شكل أسامة محمد جبهة يسرى قوية أمام سموحة.

خط الوسط : حسام غالي – معروف يوسف – كريم طارق – أحمد عيد عبدالملك – يوسف أوباما

أحزر حسام غالي هدفًا قتل مباراة الأهلي وغزل المحلة ومنع عودة الضيوف من العودة في نتيجة المباراة بالإضافة لاستغلاله خبرته للسيطرة على وسط الملعب.

معروف يوسف كان شعلة نشاط لا تهدأ في الجانب الأيسر للزمالك في ظل اختفاء كهربا ومحمد عادل جمعة وكان أفضل لاعبي فريقه الذي لم يقدم الكثير في مباراة أسوان.

كريم طارق سجل هدفا رائعا من كرة ساقطة وصنع الهدف الثالث لبتروجيت ليقود فريقه لفوز مستحق على سموحة.

أحمد عيد عبد الملك سجل هدفين قاد بهما فريقه للعودة في المباراة أمام وادي دجلة وإدراك التعادل.

يوسف أوباما شارك بديلا في مباراة الاتحاد والإنتاج الحربي رغم وفاة والدته قبل اللقاء وأحرز هدفا غاليا في الدقيقة 90 ليقود فريقه للفوز وتصدر الترتيب بست نقاط من مباراتين.

الهجوم : ستانلي أوهاويتشي

أكمل ستانلي ما بدأه الموسم الماضي عندما شكل هو ودودي الجباس ثنائي هجومي ناري وسجل هدفين في مرمى طلائع الجيش كادا أن يمنحا فريقه الفوز لولا خذلان دفاعه له ليكون هو أول لاعب في الدوري هذا الموسم يسجل ثنائية.