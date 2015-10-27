الزمالك: هروب فيريرا لا أساس له من الصحة

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة للأنباء التي تم تداولها بشأن رحيل المدير الفني للفريق الأبيض جوزفالدو فيريرا.

وتحدث مدير الكرة بالزمالك لبرنامج "مع شوبير" يوم الاثنين قائلا:"فيريرا مستمر معنا ولا أساس لما تم إشاعته بشأن سفره للبرتغال وعدم عودته مرة أخرى فهذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة".

وبسؤاله عن إذا ما كان سوف يسافر إلى البرتغال عقب لقاء المقاولون العرب في ثالث جولات الدوري المصري لاستغلال فترة التوقف التي تمتد لشهر، أجاب يوسف"لا أعرف".

وأوضح"سوف أطلع فيريرا على أجندة الزمالك خلال الفترة المقبلة وهو سوف يضع البرنامج الخاص بالفريق خلال فترة التوقف".

وأتم"حينها سوف يتحدث معي إن رغب بالسفر للحصول على أجازة أو البقاء في مصر".