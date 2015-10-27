وادي دجلة يفسر سبب انقطاع البث عن مباراته مع الجيش

أصدر وادي دجلة بيانا يوضح فيه سبب انقطاع البث عن مباراته التي أقيمت يوم الاثنين أمام طلائع الجيش في ثاني جولات الدوري المصري.

وكان دجلة قد تعادل إيجابيا مع الجيش بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما في ختام الجولة الثانية (طالع التفاصيل).

وأوضح البيان أن إدارة النادي رحبت بإذاعة المباراة على قنوات التليفزيون الأرضية ولكن تم الاعتراض على إذاعتها فضائيا على قناة "نايل سبورت".

وسمح وادي دجلة لقناتي "الحياة وTEN" بإذاعة المباراة لكن مسؤولي التليفزيون رفضوا منحهما إشارة البث.

وكشف حازم خيرت مدير شركة الكرة بوادي دجلة عن سبب الأزمة قائلا: "اتحاد الإذاعة والتليفزيون مديون لوادي دجلة بـ16 مليون جنيه لم تسدد حتى الآن".