"تنشيط السياحة": ننتطر موافقة "الوزراء" لإعادة فتح مكاتبنا بـ3 دول أوروبية

أكد سامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إعادة فتح المكاتب السياحية التابعة للهيئة بكل من السويد، بولندا، أسبانيا، حال موافقة مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على المذكرة التى عرضها وزير السياحة هشام زعزوع لإلحاق 3 موظفين لمنصب مساعد مدير مكتب.

وقال رئيس هيئة تنشيط السياحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن إعادة فتح المكاتب مرة أخرى يأتى فى إطار الحفاظ على هذه الأسواق المصدرة للسياحة الوافدة لمصر، مؤكدا أنه سيتم مراعاة سياسية ترشيد النفقات التى تتخذها الدولة، وأن الهيئة لن تتعدى سقف المسموح به فى النفقات المخصص للمكاتب.

وأضاف سامى أنه سيعقد اجتماعا مع وزير السياحة هشام زعزوع، لعرض إمكانية تولى المساعدين المسئولية الكاملة لإدارة المكاتب بالتنسيق مع الهيئة، بدون إشراف أو تدخل من مديرى المكاتب وفقا للتوزيع منطقة الإشراف للمكاتب الخارجية.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه سيتم اختيار الكوادر من الموظفين الذين اجتازوا امتحانات اللغة الإنجليزية بالمعهد البريطانى والبالغ عددهم 6 موظفين من إجمالى 23 موظفا تقدموا للشغل الوظائف الشاغرة بالمكاتب.

وأضاف أنه سيتم عقد لجنة الاختبارات الشفوية برئاسة هشام زعزوع وزير السياحة وعضوية رئيس الهيئة وبحضور عدد من الخبراء، لكل من اجتاز الامتحان التحريرى والبالغ عددهم 6 موظفين، وعقب إعلان أسماء الناجحين سيتم اختيار الموظف وفقا لدرجة الثانية أو الثالثة، لتقليل حجم النفقات فى حالة إلحاقه بمنصب مساعد مدير مكتب.

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