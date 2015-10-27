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على السلمى: أغلب المرشحين لعضوية مجلس النواب المقبل بـ"عافية"

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على السلمى: أغلب المرشحين لعضوية مجلس النواب المقبل بـ"عافية" على السلمى: أغلب المرشحين لعضوية مجلس النواب المقبل بـ"عافية"
قال الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن أغلب المرشحين لعضوية مجلس النواب القادم سواء مستقلين أو منتمين لأحزاب بـ"عافية"، وقدراتهم أو كفاءتهم غير معروفة للمواطنين.

وأضاف "السلمى" لـ"اليوم السابع": "مفيش منهم شخصية لها تأثير فى الشارع السياسى أو مواقف حاسمة مع الشعب بشأن العدالة الاجتماعية".

وتابع: "لم نسمع من المرشحين رأيا بشأن القضايا التى يعانى منها الشعب سواء الاقتصادية أو الدستورية، وهذا ينطبق على القوائم التى كانت فى مولد الانضمام والانسحاب ولم تعلن أى منها عن توجهها السياسى أو الاقتصادى أو غيره".

وأكد السلمى، أن أصحاب الخبرات السياسية والقانونية والاقتصادية وأصحاب الخبرة فى المجتمع ومشكلاته، غائبين عن المشهد الانتخابى لذا يمكن القول أن مجلس النواب القادم سيكون بـ"عافية" مثل المرشحين لعضويته.


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