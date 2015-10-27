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الاستئناف القطرية تبرئ 4 أشخاص بينهم سفير فى قضية حريق مركز تجارى

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الاستئناف القطرية تبرئ 4 أشخاص بينهم سفير فى قضية حريق مركز تجارى الاستئناف القطرية تبرئ 4 أشخاص بينهم سفير فى قضية حريق مركز تجارى

>برأت محكمة الاستئناف القطرية الاثنين، أربعة أشخاص، بينهم سفير قطر فى بلجيكا، من تهمة "الاهمال" التى دانتهم بها قبل عامين محكمة البداية وذلك فى قضية وفاة 19 شخصًا بينهم 13 طفلًا فى حريق شب فى مركز تجارى فى الدوحة فى 2012.

وقضت المحكمة ببراءة أربعة متهمين أحدهم سفير قطر لدى كل من بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبى الشيخ على بن جاسم آل ثاني، الذى حوكم فى هذه القضية لأنه كان أحد مالكى حضانة أطفال فى فيلاجيو مول، المركز التجارى الراقى الشهير فى الدوحة والذى إندلع فيه حريق فى مايو 2012 أسفر عن 19 قتيلًا جميعهم أجانب وبينهم 13 طفلًا وأربع معلمات كانوا داخل الحضانة.

وكانت محكمة الجنايات حكمت فى يونيو 2013 على الشيخ على بن جاسم آل ثانى وعلى أربعة متهمين آخرين بالسجن لمدة ست سنوات بعدما دانتهم بتهمة القتل غير العمد نتيجة الاهمال.

ولكن المحكومين الخمسة استأنفوا يومها الحكم، وظلوا بالتالى خارج السجن لحين انتهاء الاجراءات القانونية فى الاستئناف.

والاثنين قضت محكمة الاستئناف ببراءة السفير وثلاثة متهمين آخرين، جميعهم لم يحضروا الجلسة، وقررت إلغاء عقوبة الحبس الصادرة بحقهم عن محكمة الجنايات وإطلاق سراحهم.

ولكن المحكمة دانت مالك المركز التجارى لتفتح بذلك الطريق أمام حصول ذوى الضحايا على تعويضات مالية.

وبحسب موقع دوحة نيوز الإخبارى الناطق بالانجليزية فان أقارب الضحايا غادروا قاعة المحكمة مسرعين فور النطق بالحكم.

وفى قطر انتقد عدد من رواد الانترنت حكم محكمة الاستئناف وكتب أحدهم ويدعى محمد د. فخرو على حسابه على موقع تويتر بالانجليزية "لقد أصبت بخيبة أمل ولكنى لم أفاجأ. هذه هى حال نظامنا القضائي. أمر محزن للغاية".

وكان 19 شخصا قتلوا فى الحريق الذى وقع فى مايو 2012، بينهم 13 طفلاً فى حضانة وأربع معلمات فى الحضانة نفسها واثنين من عناصر الدفاع المدني، وبين الأطفال الذين قضوا ثلاثة توائم نيوزيلانديين وثلاثة أخوة أسبان.

وكانت التحقيقات اظهرت أن الحريق نجم عن احتكاك كهربائى فى محل بالقرب من دار الحضانة فى المركز التجاري.

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