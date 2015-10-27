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بالصور.. رئيس "المصرية للمطارات" يتفقد مطار الغردقة الدولى

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بالصور.. رئيس "المصرية للمطارات" يتفقد مطار الغردقة الدولى بالصور.. رئيس "المصرية للمطارات" يتفقد مطار الغردقة الدولى
تفقد الطيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات،أمس الاثنين، مطار الغردقة الدولى وصالات الوصول والسفر، للاطمئنان على الحالة الفنية للصالات.

رافق رئيس الشركة المصرية للمطارات خلال الزيارة، المهندس أحمد فوزى رئيس قطاع الهندسة المدنية والذى بدأ جولته بتفقد مبنى الركاب رقم 2 " المطار القديم"، وأبدى بعض الملاحظات ثم توجه إلى مبنى الركاب الجديد رقم 1 " المطار الجديد" وتابع حركة الطيران وكذلك خدمة الركاب فى صالتى السفر والوصول.

واطمأن رئيس المصرية للمطارات، على انتظام حركة الطيران والذى كان فى استقبال الطيار أحمد سعاد حسن نائب مدير المطار، والملاح محمد إبراهيم سالم مدير مبنى الركاب 2 " المطار القديم"، المهندس عاطف عبد الحميد مدير عام الصيانة ومحمد حسن مدير الأمن.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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