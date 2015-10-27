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بالصور.. الفنان علاء مرسى يعقد دورة جديدة لاختيار المواهب الشابة بالبحيرة

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بالصور.. الفنان علاء مرسى يعقد دورة جديدة لاختيار المواهب الشابة بالبحيرة بالصور.. الفنان علاء مرسى يعقد دورة جديدة لاختيار المواهب الشابة بالبحيرة
أكد الفنان علاء مرسى، ضرورة الاهتمام بالمواهب الفنية فى ، لأنها تعكس دورها الحضارى والثقافى، مضيفًا أنه تم اختيار المئات من المواهب الشابة خلال جولاته بالمحافظات المختلفة، لتكوين فرقة احترافية للقيام بأعمال مسرحية وسينمائية .

وأوضح مرسى، خلال مشاركته فى تقييم مشروع عروض المواهب الفنية بمدينة دمنهور بالبحيرة برعاية جريدة "اليوم السابع"، أن مشروع تنمية المواهب الفنية الذى يشرف عليه يختلف عن المشروعات الأخرى، وذلك لتنوعه وثرائه، حيث يضم ورش عمل للاستعراض والفن التشكيلى والحرف التقليدية بجانب فن التمثيل.

وطالب علاء مرسى، وزارة الثقافة بدعم المشروعات الفنية المستقلة ورعاية المواهب الشابة،
>معربًا عن شكره العميق لجريدة "اليوم السابع"، لدعمها هذا المشروع الفنى الطموح.

كان مشروع اكتشاف المواهب الفنية، الذى يشرف عليه الفنان علاء مرسى، قد عقد دورة جديدة بمدينة دمنهور بالبحيرة بمشاركة لجنة تحكيم مكونة من الدكتور أحمد سرحان والدكتور ماهر سليم والمخرج هشام جمعة، وتم اختيار 3 فرق لتقديم عروضها تمهيدًا لدخولها التصفيات النهائية.

يذكر أن مشروع الموهوبين ينقسم إلى شقين فنى وعلمى ويهدف إلى التنمية الفنية والبشرية للعناصر المختارة، ليتم صقلها فى ورش عمل تدريبية، ثم يتم تصفيتهم لتنظيم مهرجان يتم تسليط الضوء عليهم حتى يتم اختيار منهم فرقة محترفة للقيام بأعمال سينمائية ومسرحية.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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