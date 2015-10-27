غضب طلاب جامعة دمنهور بعد واقعة اعتداء الأمن الإدارى على زميلتهم

سادت حالة من الغضب الشديد بين طلاب جامعة دمنهور بالبحيرة بعد اتهام الأمن الإدارى بالجامعة بالاعتداء على إحدى الطالبات وتدعى "روان أحمد" الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التجارة بعد مشادات عنيفة لرفض الجامعة تحويلها إلى جامعة الإسكندرية.

وأكد عدد من الطلاب على احتجاز زميلتهم بأحد غرف الكلية وقيام أفراد الأمن بالاعتداء عليها بالضرب مما أدى إلى إصابتها.

لافتين إلى رفض قوات الشرطة المكلفة بتأمين مقرات الجامعة التدخل بزعم عدم إمكانية دخول الحرم الجامعى إلا بقرار من رئيس الجامعة.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بفيديو يوضح المشادات بين أمن الجامعة والطالبة التى تم الاعتداء عليها وسط حالة من الهرج والمرج داخل مبنى كلية التجارة.

من جانبها اكدت "هدير الشرقاوى" المدير التنفيذى لمركز "أنثى" لحقوق المرأة بالبحيرة أن هذه الواقعة تعكس انتهاك كرامة الفتيات داخل المؤسسات الحكومية وتعرضهم للإيذاء البدنى بصورة المختلفة، مطالبة وزير التعليم العالى بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين فى هذه الواقعة لعدم تكرارها.

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