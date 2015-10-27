أخبار عاجلة

«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الحزن يخيم على قرية بأسيوط لفقدها 5 من أبنائها بحادث "جمرك الأردن"

Google+ Print
الحزن يخيم على قرية بأسيوط لفقدها 5 من أبنائها بحادث "جمرك الأردن" الحزن يخيم على قرية بأسيوط لفقدها 5 من أبنائها بحادث "جمرك الأردن"
خيم الحزن على قرية دير الجنادلة، التابعة لمركز الغنايم فى محافظة أسيوط، وذلك عقب وصول نبأ مصرع 5 وإصابة 14 شخصًا آخرين من أبناء القرية، فى الحريق الذى شب بجمرك عمان بدولة الأردن.

وأوضح أهالى القرية، أن المتوفين والمصابين كانوا يعملون بجمرك فى عمان ووقع الحريق فى حاوية كانت تقل ألعابا نارية وكان من ببن المتوفين فى الحريق 5 من أبناء القرية وهم كلا من "سعد بدرى عمر، وهمام إمام عبد المعتمد، وحماده زيدان، وأحمد جمال، ونبهان عكاشة، "بالإضافة إلى 14 آخرين يرقدون فى المستشفيات جميعهم مصابين بحروق".

كان حريق ضخم قد اندلع فى حاوية ألعاب نارية، بجمرك عمان بدولة الأردن أسفر عن عدد من الضحايا والمصابين بينهم عمالة مصريين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365