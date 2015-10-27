الحزن يخيم على قرية بأسيوط لفقدها 5 من أبنائها بحادث "جمرك الأردن"

خيم الحزن على قرية دير الجنادلة، التابعة لمركز الغنايم فى محافظة أسيوط، وذلك عقب وصول نبأ مصرع 5 وإصابة 14 شخصًا آخرين من أبناء القرية، فى الحريق الذى شب بجمرك عمان بدولة الأردن.

وأوضح أهالى القرية، أن المتوفين والمصابين كانوا يعملون بجمرك فى عمان ووقع الحريق فى حاوية كانت تقل ألعابا نارية وكان من ببن المتوفين فى الحريق 5 من أبناء القرية وهم كلا من "سعد بدرى عمر، وهمام إمام عبد المعتمد، وحماده زيدان، وأحمد جمال، ونبهان عكاشة، "بالإضافة إلى 14 آخرين يرقدون فى المستشفيات جميعهم مصابين بحروق".

كان حريق ضخم قد اندلع فى حاوية ألعاب نارية، بجمرك عمان بدولة الأردن أسفر عن عدد من الضحايا والمصابين بينهم عمالة مصريين.