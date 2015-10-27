مرشح مستقل ينسحب من سباق الانتخابات بدائرة البرلس بكفر الشيخ

أعلن محمد السيد الأجرود المحامى بالنقض والكاتب والمحلل السياسى وأبرز مرشحى دائرة البرلس، عن انسحابه من سباق الانتخابات البرلمانية، فى مفاجأة من العيار الثقيل.

وجاء انسحاب الأجرود عقب لقاء عقده عدد من شباب بلطيم فى نقابة المعلمين ببلطيم، ودعا خلاله مرشحى دائرة البرلس من أهالى بلطيم، وعددهم 8 مرشحين لاختيار مرشح واحد فقط لتوحيد الصفوف حتى لا ينتزع المقعد أهالى مدينة البرلس مقعد حمدين صباحى من بلطيم، وحضر الغالبية العظمى من المرشحين، وكان أبرز المرشحين الذين تحدثوا وحاز إعجاب وقبول الموجودين واللجنة المنظمة للقاء المحامى محمد الأجرود والمستشار القانونى، وانتهى اللقاء دون اتفاق .

وفوجئ أهالى الدائرة بقرار اعتذار الأجرود، وذلك حتى لا يكون سبباً فى تشتيت الأصوات، مما أصاب أهالى الدائرة بالصدمة، وذلك لأنه الوحيد المرشح بقوة أن يكون نائباً للبرلمان فى هذه المرحلة لكفاءته الخدمية والرقابية والتشريعية، حيث إن له آراء بناءة طرحها فى لقاءات فضائية ومقالات بالصحف، وما زال أهل الدائرة يطالبون الأجرود بالتراجع عن قراره.

قال الأجرود لا أبغى تشتيت أصوات الدائرة، مضيفاً إلى أن المناخ غير صالح فى ظل سيطرة المال السياسى وأحجام المواطن عن النزول عن الإدلاء بصوته، ما يجعل هذه الدورة لنائب الصدفة واسمى وتاريخى لا يتحمل الصدفة.