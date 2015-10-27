محافظ الشرقية يعرب عن استيائه لتدنى مستوى نظافة محطة السكة الحديد

أعرب ن استيائه الشديد من الإهمال وعدم نظافة دورات المياه فى محطة الزقازيق.

واستدعى المشرف عن المحطة، خلال زيارة مفاجئة له للمكان وعنفه قائلاً: "كيف تتركوا محطة بهذه العراقة والقدم والسماح بتراكم أكوام من القمامة وتدنى مستوى النظافة بدورات المياه للجماهير، رغم صرف مئات الجنيهات على تجميلها وتطويرها".

خرج محافظ الشرقية من محطة السكة الحديد ليعطى الإنذار الأخير للباعة الجائلين الذين افترشوا واحتلوا ميدان عرابى أمام محطة القطار مرة أخرى، وتراكم القمامة بالميدان وكثرة الإشغالات، وأعلن أنه ستقوم حملة مكبره من شرطة المرافق لرفع تلك الاشغالات، وقال المحافظ إنه لن نتهاون عن رفع الاشغالات بالميادين العامة بصفة مستمرة.

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