أخبار عاجلة

رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الشرقية يعرب عن استيائه لتدنى مستوى نظافة محطة السكة الحديد

Google+ Print
محافظ الشرقية يعرب عن استيائه لتدنى مستوى نظافة محطة السكة الحديد محافظ الشرقية يعرب عن استيائه لتدنى مستوى نظافة محطة السكة الحديد
أعرب ن استيائه الشديد من الإهمال وعدم نظافة دورات المياه فى محطة الزقازيق.

واستدعى المشرف عن المحطة، خلال زيارة مفاجئة له للمكان وعنفه قائلاً: "كيف تتركوا محطة بهذه العراقة والقدم والسماح بتراكم أكوام من القمامة وتدنى مستوى النظافة بدورات المياه للجماهير، رغم صرف مئات الجنيهات على تجميلها وتطويرها".

خرج محافظ الشرقية من محطة السكة الحديد ليعطى الإنذار الأخير للباعة الجائلين الذين افترشوا واحتلوا ميدان عرابى أمام محطة القطار مرة أخرى، وتراكم القمامة بالميدان وكثرة الإشغالات، وأعلن أنه ستقوم حملة مكبره من شرطة المرافق لرفع تلك الاشغالات، وقال المحافظ إنه لن نتهاون عن رفع الاشغالات بالميادين العامة بصفة مستمرة.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365