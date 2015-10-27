أخبار عاجلة

رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل بطريركية إسكندرية: لا خسائر ضخمة فى كنائس المدينة

Google+ Print
وكيل بطريركية إسكندرية: لا خسائر ضخمة فى كنائس المدينة وكيل بطريركية إسكندرية: لا خسائر ضخمة فى كنائس المدينة
أكد القمص رويس مرقص وكيل بطريركية الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس، أن سوء الأحوال الجوية لم يتسبب فى خسائر ضخمة لكنائس الإسكندرية التى تضررت ككل مبانى المدينة بفعل الأمطار.

وقال وكيل البطريركية لليوم السابع، أن الكنائس لم تشهد تلفيات كبيرة مؤكدًا أن المياه غمرت كنيسة مارجرجس سبورتنج بالكامل وكذلك مزار الأب بيشوى كامل ولكنها لم تمتد إلى الداخل ولم تؤثر سلبًا على جسده المدفون فى الكنيسة

وأوضح القمص أن أوضاع الكنائس تحسنت بعدما نجحت القوات المسلحة اليوم فى نزح الأمطار مشددًا على أن ما نشره الشباب من صور على الفيس بوك للكنائس الغارقة يرجع لحماسهم وحبهم للكنيسة

كانت صفحات التواصل الاجتماعى قد نشرت صورًا لكنيسة مارجرجس بسبورتنج تغرق فى مياه الأمطار وأظهرت صورة لمزار الأب المتنيح بيشوى كامل وقد غمرتها المياه من كل اتجاه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365