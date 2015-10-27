وكيل بطريركية إسكندرية: لا خسائر ضخمة فى كنائس المدينة

أكد القمص رويس مرقص وكيل بطريركية الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس، أن سوء الأحوال الجوية لم يتسبب فى خسائر ضخمة لكنائس الإسكندرية التى تضررت ككل مبانى المدينة بفعل الأمطار.

وقال وكيل البطريركية لليوم السابع، أن الكنائس لم تشهد تلفيات كبيرة مؤكدًا أن المياه غمرت كنيسة مارجرجس سبورتنج بالكامل وكذلك مزار الأب بيشوى كامل ولكنها لم تمتد إلى الداخل ولم تؤثر سلبًا على جسده المدفون فى الكنيسة

وأوضح القمص أن أوضاع الكنائس تحسنت بعدما نجحت القوات المسلحة اليوم فى نزح الأمطار مشددًا على أن ما نشره الشباب من صور على الفيس بوك للكنائس الغارقة يرجع لحماسهم وحبهم للكنيسة

كانت صفحات التواصل الاجتماعى قد نشرت صورًا لكنيسة مارجرجس بسبورتنج تغرق فى مياه الأمطار وأظهرت صورة لمزار الأب المتنيح بيشوى كامل وقد غمرتها المياه من كل اتجاه.