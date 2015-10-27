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موجز المحافظات.. إخلاء سبيل الطالب المتهم باغتصاب ابنة شقيقه الرضيعة

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موجز المحافظات.. إخلاء سبيل الطالب المتهم باغتصاب ابنة شقيقه الرضيعة موجز المحافظات.. إخلاء سبيل الطالب المتهم باغتصاب ابنة شقيقه الرضيعة
نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الاثنين، أبرزها أمر إسلام شريف، مدير نيابة مركز بنها، بإخلاء سبيل طالب بعد اتهامه باغتصاب ابنة شقيقه والتسبب فى وفاتها، بعدما أكد تقرير الطب الشرعى أن الطفلة لم تتعرض للاغتصاب، وأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية.

وألقت مباحث الأموال العامة التابعة لمديرية أمن البحر الأحمر، القبض على وكيلة مدرسة بمدينة الغردقة لاتهامها بالنصب على مواطنين فى مبالغ مالية بحجة تشغيلها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتقدمت ربة منزل تدعى "هيام.ا.م.ع" 25 سنة ربة منزل مقيمة قرية سامول مركز المحلة ببلاغ بمركز شرطة المحلة، أمام العميد طارق داود مأمور المركز، تتهم فيه زوجها "محمد.ع.ا" 27 سنة عامل بمصنع تطريز بخنق طفلهما الرضيع، والذى يبلغ من العمر سنة وشهرين باستخدام "فوطة" حتى فارق الحياة، لفشله فى تدبير متطلبات الحياة اليومية.

وغادر هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية المستقيل المحافظة، عقب التقدم باستقالته إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بسبب أزمة غرق شوارع الإسكندرية بمياه الأمطار، وقال مودعا العاملين بالمحافظة "أخيرا سأعود إلى أبنائى".

و إلى أهم الأخبار:


>- إخلاء سبيل الطالب المتهم باغتصاب ابنة شقيقه الرضيعة فى القليوبية
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>- سيدة تتهم زوجها بخنق رضيعها بـ"فوطة" لفشله فى تدبير احتياجات المنزل بالمحلة
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- وصول 486 قاضياً للإشراف على جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية بأسوان
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- الفريق مميش: نستهدف مليون فرصة عمل وإنشاء 6 موانئ ومنطقتين لوجستيتين
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- القضاء الإدارى يؤيد فصل 10 طلاب.. ويؤكد: الإساءة للجيش تحريض على العنف
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- القبض على وكيلة مدرسة بالغردقة نصبت على مواطنين فى 4 ملايين جنيه
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- طالبة بالابتدائية تعتدى على زميلتها بالسكين داخل مدرسة بالإسكندرية
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- محافظ الإسكندرية مودعا العاملين بالديوان: أخيرا سأعود لأبنائى
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