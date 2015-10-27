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سيول سيناء تكشف حاجة مدينة نخل إلى كبارى علوية

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سيول سيناء تكشف حاجة مدينة نخل إلى كبارى علوية سيول سيناء تكشف حاجة مدينة نخل إلى كبارى علوية
كشفت أزمة سيول سيناء أمس، عن حاجة مدينة نخل بوسط سيناء إلى كبارى علوية تمر من ملتقى طرق الحسن - نخل، والعريش - نخل، والسويس - نخل، والتى تتأثر نتيجة مرور السيول بها الملتقى وتقطعه، مما يتسبب فى شلل للحركة بكافة مدن وقرى وسط سيناء ويقطع الحركة المروية بين محافظات شمال وجنوب سيناء وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس.

وطالب أمس، عددًا من أهالى نخل بسرعة تنفيذ كبارى علوية، تمر من أعلى هذه الطرق لتسير الحركة بطبيعتها أثناء مرور السيول.

وأوضح المهندس عودة محمد عودة مدير إدارة مجلس مدينة نخل الهندسية، أنهم تقدموا بمذكرات رسمية للجهات المختصة للتنفيذ، نظرًا لأن ميزانية مجلس مدينة نخل لا تحتمل تكاليف هذه المنشآت، وأشار إلى أن السيول حال مرورها من هذه المنطقة تتسبب فى قطع الطرق وعزل المدينة لنصفين.

وأشار إلى أن مجلس المدينة استعد لمرور السيول بتدبيش جانبى مجرى السيل حتى لا يمتد للأحياء السكنية المجاورة له، لافتًا إلى أن عرض هذا السيل 50 مترًا وهو مجرى وادى يعرف باسم وادى الطريفى ومعروف أنه مسار للسيول حال سقوط الأمطار بوسط وجنوب سيناء، ويصب هذا الوادى بمجرى وادى العريش.

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مصر 365

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