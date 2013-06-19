Man of Steel يجمع 196 مليون دولار إيرادات حول العالم

كتب : نورهان طلعت الأربعاء 19-06-2013 15:28

حطم فيلم "Man of Steel" الأرقام القياسية في شباك التذاكر الأميركي بتحقيقه إيرادات وصلت إلى 125 مليون دولار في أول ثلاثة أيام عرض له، مما يجعله أكبر افتتاح فيلم في شهر يونيو وثاني أكبر افتتاح في عام 2013، وقد حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 71 مليون دولار خارج الولايات المتحدة الأميركية، ليصبح مجموع إيرادات الفيلم في جميع أنحاء العالم أكثر من 196 مليون دولار .

قصة الفيلم عن طفل صغير يكتشف أنه ليس من هذه الأرض ويتعلم أن لديه قدرات غير عادية، وعندما يصير شاباً يقرر أن يخوض رحلة لاكتشاف المكان الذي جاء منه والهدف من إرساله إلى الأرض وخلال سعيه لإنقاذ العالم من الفناء، يظهر البطل الذي بداخله، ليصبح رمز الأمل للبشرية.

فيلم Man of Steel بطولة النجوم هنري كافيل، إيمي آدامز، راسل كرو، ديان لين، كيفن كوستنر ومايكل شانون.

ويُعرض الفيلم حالياً في دور العرض المصرية بتقنية ثلاثي الأبعاد وفي قاعة IMAX من قبل شركة يونايتد موشن بيكتشرز، كبرى شركات التوزيع السينمائي في العالم العربي والوكيل الرسمي سينمائياً لشركة وارنر بروس الأميركية في مصر.