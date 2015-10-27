اليوم.. نظر دعوى التعويض بقيمة 95 مليون جنيه فى "مقتل هبة العيوطى"

تستأنف الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حاتم عفيفى، وسكرتارية أحمد سالم، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر ثانى جلسات مطالبة محامى ورثة هبة العيوطى بالتعويض المادى بقيمة 95 مليون جنيه عن الأضرار المالية والأدبية والنفسية التى تعرضوا لها خلال الفترة التى قضتها نجلتهم فى مستشفى النيل البدراوى.

وأقام حسن عبد الفتاح، محامى ورثة هبة العيوطى، دعوى مدنية يطالب فيها بالتعويض المدنى عن الأضرار المالية والأدبية التى تعرضوا لها بقيمة 95 مليون جنيه، ضد مستشفى النيل بدراوى، بعد صدور الحكم الجنائى على المتهمين بتلك القضية.

وأوضحت صحيفة الدعوى، أن أسرة المجنى عليها شهدت سلسلة من حلقات الإهمال الطبى خلال الفترة التى تواجدت بها ابنتهم هبة والتى وصلت إلى 28 يوما ثم فارقت الحياة.

كانت محكمة جنح مستأنف المعادى ودار السلام، برئاسة المستشار وائل الشيمى، قضت بسجن الطبيب "محمد.ص" حضوريا لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس الممرضة "دعاء. ن" لسنتين وحبس الممرضة "ناهد.ح"، فى القضية المعروفة بـ"قتل هبة العيوطى".

كما قضت المحكمة بإحالة كل من "حسن.أ" و"عمر.ن" واثنين آخرين من مسئولى إحدى المستشفيات الخاصة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم فى القضية.

يذكر أن حكم أول درجة قضى بمعاقبة الطبيب "محمد. ص" والذى يعمل بأحد المستشفيات بالسجن 5 سنوات وعلى الممرضتين "دعاء. ع" و"ناهد. ح" بالسجن 3 سنوات لكل منهما.