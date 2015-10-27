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تناول الكحوليات والعدوى بالأمراض الجنسية يعرضك لالتهاب البروستاتا

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تناول الكحوليات والعدوى بالأمراض الجنسية يعرضك لالتهاب البروستاتا تناول الكحوليات والعدوى بالأمراض الجنسية يعرضك لالتهاب البروستاتا
التهاب البروستاتا من الأمراض الشائعة لدى الرجال وهناك العديد من العوامل التى تساعد بصورة كبيرة على زيادة خطر التعرض لالتهاب غدة البروستاتا لدى الرجل، ومنها ما يوضحه الدكتور محمد الإمبابى، استشارى أمراض الذكورة والجلدية.

فى البداية يؤكد أمبابى أن التهاب البروستاتا ينشأ نتيجة الإصابة ببعض الميكروبات، والتى قد تحدث نتيجة انتقال العدوى أثناء العلاقة الجنسية، أو نتيجة استعمال أدوات طبية ملوثة.

كما أن تناول الكحوليات قد يكون له تأثير على البروستاتا وهناك عدة أعراض تشير إلى الإصابة بالتهاب البروستاتا لدى الرجال أهمها الحمى الشديدة، يليها الشعور بضعف شديد فى معظم أعضاء الجسم ويصاحب ذلك ارتفاع فى درجة الحرارة.

كما أن هناك عددا من الأعراض الموضعية تتمثل فى الشعور بحرقان شديد فى البول مع كثرة مرات التبول، وفقدان الرغبة فى الممارسة الجنسية.

لتشخيص التهاب البروستاتا ينصح إمبابى بضرورة سحب عينة من البول لتحديد نوع العدوى، وانتقاء المضاد الحيوى المناسب لها.

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